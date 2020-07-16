Van şehitlerinin kimlikleri belli oldu

Van’da dün gece Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait keşif uçağının Artos Dağı’na çarparak düşmesi sonucu ikisi pilot yedi personel şehit oldu. Şehitlerin isimleri şöyle: Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin, Polis Memuru Ramazan Bayram ve Polis Memuru Burak Derya.

EŞİ DE KOMİSER

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari’de görevlendirilen Gökhun Mete Altunbaş‘ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Altunbaş’ın eşinin de komiser olduğu ve Ankara’da yaşadığı ifade edildi.

ALAŞEHİR’DE BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ ŞEHİT ACISI

Uçakta bulunan Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram‘ın şehadet haberi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. 30 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram (FOTO: SÖZCÜ)

Alaşehir ilçesi bir hafta içerisinde ikinci şehidinin yasını tutuyor. 9 Temmuz’da Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada Alaşehirli Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar şehit olmuştu.