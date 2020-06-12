Vakıfların hibe ettiği ambulanslar hizmete başlıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Hızır Acil Servis’te kullanılmak üzere hibe ettiği 5 adet ambulans 112 ağında kullanılmaya başlanıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret ederek Acil Servis sorumlu doktoru Dr. Naciye Nami’den ambulanslarla ilgili bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli’ye ambulansların tam donanımlı olup, içlerinde trafik kazaları ve acil hastalar için gerekli tıbbi alet ve teçhizat yönünden 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğu aktarıldı.

Ambulansların aynı zamanda ihtiyacı olan bölge hastanelerine verilmesi kararlaştırıldı.