Vakıflar’dan Koronavirüs konusunda halkı bilgilendirme çalışması

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, koronavirüsle mücadeleye yönelik olarak halkı bilgilendirdi.

İdare hazırladığı görsellerle koronavirüsün hangi yüzeylerde ne kadar barınabildiğiyle ilgili halka bilgi aktardı.

Yapılan açıklamada, koronavirüsün metalde 5 gün, ahşapta 4 gün, paslanmaz çelikte 2-3 gün, kartonda 24 saat, bakırda 4 saat, alüminyumda 2 ile 8 saat, camda 5 güne kadar, seramikte 5 gün ve kâğıtta bazı koronavirüs türleri sadece birkaç dakika yaşarken, diğerleri 5 güne kadar yaşadığına dikkat çekildi.

Ne kadar yaşadığı yüzeyin materyale göre değişir.

Metal - 5 gün

Örnek: Kapı tokmağı, mücevher, gümüş eşya

Ahşap - 4 gün

Örnek: Mobilya, zemin kaplaması

Paslanmaz çelik - 2-3 gün

Örnek: Buzdolapları, tencere ve tavalar, lavabolar,

Karton - 24 saat

Örnek: Nakliye kutuları

Bakır - 4 saat

Örnek: Çaydanlık, tencere

Alüminyum - 2 ile 8 saat

Örnek: Kola kutuları, folyo,

Cam - 5 güne kadar

Örnek: Bardaklar, ölçü bardakları, aynalar, pencereler

Seramik - 5 gün

Örnekler: tabaklar, çanak çömlek, kupalar

Kâğıt

Zamanın uzunluğu değişir. Bazı koronavirüs türleri kağıt üzerinde sadece birkaç dakika yaşarken, diğerleri 5 güne kadar yaşar.

Gıda

Coronavirüs yiyeceklere maruz kalma yoluyla yayılmış gibi görünmüyor. Yine de, meyve ve sebzeleri yemeden önce akan su altında yıkamak iyi bir fikirdir. Yüzeylerinde olabilecek mikropları temizlemek için bir fırça veya ellerinizle ovalayın. Süpermarketi ziyaret ettikten sonra ellerinizi yıkayın.

Ne yapabilirsiniz?

Koronavirüsü yakalama veya yayma şansınızı azaltmak için, evinizdeki ve ofisinizdeki tüm yüzeyleri ve nesneleri her gün temizleyin ve dezenfekte edin.

Tezgahı

Tablolar

Kapı kolları

Banyo armatürleri

Telefonlar

Klavyeler

Uzaktan kumandalar

Tuvaletler

Ev temizlik spreyi kullanın veya silin. Yüzeyler kirliyse, önce sabun ve su ile temizleyin ve sonra dezenfekte edin.

Evinizdeki herkes sağlıklı olsa bile yüzeyleri temiz tutun. Enfekte insanlar semptom göstermeyebilir, ancak virüsü yinede yüzeylere saçabilir.

Eczaneyi veya süpermarketi ziyaret ettikten veya paket yiyecek ya da paket getirdikten sonra ellerinizi en az 20 saniye sabun ve ılık suyla yıkayın ve paketleri temizleyin.

Hazırlayan: Ahmet Nazım Benter