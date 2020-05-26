Vakıflar İdaresi'nden yıl sonuna kadar kiralara yüzde 20 indirim

Vakıflar İdaresi yıl sonuna kadar kiralara yüzde 20 indirim uygulayacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Covid-19 nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntıları da göz önüne alarak kiracılarının mağdur olmaması için bir dizi önlem aldı. Kiracıların Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira gecikme zamları iptal edilirken, işyeri kapalı olan kiracılara 6 aylık taksit veya yüzde 25 indirim seçeneği sunuldu. Ayrıca 2020 yılı sonuna kadar peşin ödenen kiralarda yüzde 25 indirim kolaylığı devam edecek.

Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan kararların tam metni aşağıdaki gibidir:

Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, gerek idarelerinin gerekse kiracıların mağduriyetlerini minimuma indirmek amacıyla Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi Yönetim Kurulunun 11.5.2020 tarih ve K/122/2020 sayılı aşağıdaki kararını onayladı.

1- Vakıflar idaresi kiracılarından 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait kiraları için gecikme zammı alınmaması,

2- Covid-2019 nedeniyle anılan tedbirler çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile faaliyeti durdurulan Vakıflar idaresi işyeri kiracılarına ve Vakıflar idaresinin tüm konut kiracılarına, kira ödemeleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kararlar uygulanması;