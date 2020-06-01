Vakıflar İdaresi, Limasol’da camiye yapılan saldırıyı kınadı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Cami’ye yapılan saldırıyı esefle kınadı. Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada suçlulara göz yumulmaması için konunun takipçisi olunacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Yapılan saldırıda hem cami yakılarak yok edilmek istenmiş, hem de duvarlardaki yazılarda mültecilere ve İslam’a karşı nefret söylemi kullanılarak saldırı yapılmıştır” denildi.

Bu saldırı ve nefret söyleminin kimseye bir faydası olmadığı ve herkes tarafından kınanması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Atalarımızın bize yadigarı bir vakıf malı olan camiye yapılan saldırı, tüm dünyada en çok ihtiyaç duyulan hoşgörü, sevgi ve başkalarının inançlarına saygıya yapılmış bir saldırıdır. Din, dil, milliyet, ırk ayrımı yapmadan herkese yardım edilmesi için vakıfları kuran atalarımız yüzlerce yıl bu güzel adada huzurun yaşanmasına vesile olmuşlardı. Oysa bugün bir ibadet yerine gerçekleşen saldırı insanlığın, atalarımızın medeniyet ve hoşgörüsü anlayışından ne kadar uzakta olduğunu bize maalesef göstermektedir.

Saldırıyı bir kez daha kınar, suçlulara göz yumulmaması için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.”