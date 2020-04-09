Vakıflar Bankasından 300 Bin TL

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, COVID- 19 mücadelesinde kullanılmak üzere 300 bin TL bağışta bulundu.