Vakıflar Bankasından 300 Bin TL
Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, COVID- 19 mücadelesinde kullanılmak üzere 300 bin TL bağışta bulundu.
Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan ve Genel Müdür Cengiz Erçağ, ülkenin COVID-19 ile mücadelesinde bir kamu bankası olarak diğer bankalara örnek teşkil etmesinin ve bu konuda duyarlılığın son derece önemli olduğunu vurgulayarak, 300 bin TL bağışta bulunduklarını kaydetti.
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