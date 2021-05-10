Vakıflar Allah'ın dilsiz kullarını unutmadı

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Vakıflar Allah'ın dilsiz kullarını unutmadı
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Güzelyurt İyilik Gönüllüleri sokak hayvanlarına yönelik başlattıkları proje kapsamında Güzelyurt ve Lefke Bölgesinde mama ve su kapları yerleştirdiler.  Yapılan açıklamada sokak hayvanlarının çevremizin sevimli dostları olduklarını, onları sorun olarak değil onların sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.  Belirli lokasyondaki esnafla evlere  de mama ve su kaplarıyla birlikte mama verilerek kapıların önüne konacak mama ve suyun önemine değinildi. Yerleştirilen büyük mama ve  su kaplarının yanında toplamda 20  esnaf ve aileye mama ve su kabı dağıtıldı.

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