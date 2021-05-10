Vakıflar Allah'ın dilsiz kullarını unutmadı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Güzelyurt İyilik Gönüllüleri sokak hayvanlarına yönelik başlattıkları proje kapsamında Güzelyurt ve Lefke Bölgesinde mama ve su kapları yerleştirdiler. Yapılan açıklamada sokak hayvanlarının çevremizin sevimli dostları olduklarını, onları sorun olarak değil onların sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi. Belirli lokasyondaki esnafla evlere de mama ve su kaplarıyla birlikte mama verilerek kapıların önüne konacak mama ve suyun önemine değinildi. Yerleştirilen büyük mama ve su kaplarının yanında toplamda 20 esnaf ve aileye mama ve su kabı dağıtıldı.