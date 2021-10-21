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Vakaların ilçelere dağılımı şöyle

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Vakaların ilçelere dağılımı şöyle
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 88  yeni  corona  virüs vakasının ilçelere dağılımı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre bugünkü vakaların  Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt bölgelerinden olduğu bildirildi.

Buna göre

Lefkoşa bölgesinde 16 vaka, Girne bölgesinde 20 vaka,  Mağusa bölgesinde 18 vaka İskele bölgesinde 4 vaka, Güzelyurt bölgesinde 2 vaka saptanırken yurt dışından gelen 3 vakanın olduğu 25 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süreçte gözlem altında oldukları bildirildi.

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