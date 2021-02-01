Vakaların bölge ve köylere göre dağılımı!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu #burasıönemli adlı programa konuk oldu.
Pilli, Lefkoşa bölgesinde en yüksek vakanın 8 ile Gönyeli’de kaydedildiğini belirtti.
İşte vakaların dağılımı...
|Lefkoşa
|Cihangir: 2
|Gaziköy: 2
|Alayköy: 1
|Düzova: 1
|Hamitköy: 1
|Lefkoşa Merkez: 1
|Taşkınköy: 1
|Minareliköy: 1
|Gönyeli: 8
|Gazimağusa
|Gazimağusa Merkez: 1
|Beyarmudu: 1
|İskele - Avtepe Köyü: 2
|Girne:
|Ozanköy: 1
|Taşkent: 3
|Yukarı Girne: 2
|Esentepe: 1
|Kaşgar: 1
|Çatalköy: 1
|Alsancak: 3
|Karaoğlanoğlu: 1
|Lapta: 2
|Doğanköy: 2
|Girne Merkez: 2