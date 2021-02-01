Vakaların bölge ve köylere göre dağılımı!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakaların bölge ve köylere göre dağılımını açıkladı.

Vakaların bölge ve köylere göre dağılımı!
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu #burasıönemli adlı programa konuk oldu.

Pilli, Lefkoşa bölgesinde en yüksek vakanın 8 ile Gönyeli’de kaydedildiğini belirtti.

İşte vakaların dağılımı...

Lefkoşa
Cihangir: 2
Gaziköy: 2
Alayköy: 1
Düzova: 1
Hamitköy: 1
Lefkoşa Merkez: 1
Taşkınköy: 1
Minareliköy: 1
Gönyeli: 8
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez: 1
Beyarmudu: 1
İskele - Avtepe Köyü: 2
Girne:
Ozanköy: 1
Taşkent: 3
Yukarı Girne: 2
Esentepe: 1
Kaşgar: 1
Çatalköy: 1
Alsancak: 3
Karaoğlanoğlu: 1
Lapta: 2
Doğanköy: 2
Girne Merkez: 2
Çamlıbel: 1
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