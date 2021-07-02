Vakalarda korkutan yükseliş devam ediyor

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9240 olup, 47'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 47 kişi ise yerel vakadır.
18 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-3 / Gaziköy-1 / Dumlupınar-1/ Düzova-1/ Hamitköy-2 / Taşkınköy-2 / Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Haspolat-1/ Erdemli-1
Girne
Girne Merkez- 9/ Yukarı Girne-2 / Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Boğazköy-1/ Karşıyaka-1/ Dağyolu-1 / Zeytinlik-2 / Dikmen-1/ Ağırdağ-1
Gazimağusa
Çanakkale-1/ Tatlısu-1/ Gülseren-1 / Akdoğan-1 / Anadolu Bölgesi-1 / Sakarya-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1
İskele
Kuzucuk-1
2 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9240
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 47
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.488.903
Toplam Vaka Sayısı: 8212
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7754
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 358
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4510
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 739
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 329
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2987
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.115