Vakalarda Girne liderliği bırakmıyor

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24 bin 741 olup, 108'i yerel 118 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 108 kişi ise yerel vakadır.
36 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-1/ Göçmenköy-4/ Düzova-3 / Yenicami-1 /Surlariçi-2/ Hamitköy-7 / Yenişehir-2/ Meriç-1/ Metehan-2/ Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2 / Gelibolu-1
Girne
Girne Merkez-24 / Doğanköy-2 / Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-2 / Yukarı Girne-1/ Erdemli-1/ Şirinevler-1/ Ozanköy-3 / Esentepe-1/ Zeytinlik-2/ Alsancak-10/ Lapta-2/ Taşkent-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4 / Çanakkale-1/ Piyale Paşa-1/ Yeniboğaziçi-1/ Alaniçi-1/ Baykal-2
İskele
Yeşilköy-1/ Bahçeler-1/ Yenierenköy-1/ Mersinlik-1/ Aygün-1/ Kuzucuk-1
Güzelyurt
Zümrütköy-1
Lefke
Lefke Merkez-1/ Yeşilyurt -1
12 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.741
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 118
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 108
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.621. 722
Toplam Vaka Sayısı: 9184
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8120
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1028
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 880
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4797
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 380
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 941
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2866
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 23.649