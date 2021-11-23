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Vakalarda döviz gibi yükseliyor

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KKTC'de son 24 saatte toplam 21 bin 435 test yapıldı, 255'i yerel, 314 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi taburcu edildi.

Vakalarda döviz gibi yükseliyor
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KKTC'de son 24 saatte toplam 21 bin 435 test yapıldı, 255'i yerel, 314 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi taburcu edildi.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 255 kişi ise yerel vakadır. 

91 kişi Lefkoşa, 88 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.435 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 314 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 58 

Yerel Vaka Sayısı: 255 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 133 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.971.801 

Toplam Vaka Sayısı: 26.900 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.960 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2884 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2765 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7377 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 643 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 588 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7328 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 85.101

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