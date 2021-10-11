Vakalar yurtlara yerleştiriliyor

KKTC Merkezi Cezaevi’nde tespit edilen Koronavirüs pozitif vaka sayısının 26’ya yükseldiği öğrenildi.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre ‘en az’ 250 civarı temaslının bulunduğu cezaevinde, vaka sayısının giderek artması bekleniyor.

Elde edilen bilgilere göre tespit edilen pozitif vakalar önce Pandemi Hastanesi’ne, ardından da yurtlara gönderilecek.

HANGİ BÖLÜMDE, KAÇ VAKA?

Öte yandan cezaevinde örgütlü sendika olan KTAMS’ın başkanı Güven Bengihan ise, pozitif vakaların hangi koğuşlarda tespit edildiğini Kıbrıs Postası’na açıkladı.

Toplamda 620 mahkum ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde ilk vakanın, 6 Ekim tarihinde E Bölümü’nde tespit edildiğini ifade eden Bengihan, hangi koğuşta, kaç pozitif vakanın tespit edildiğini şöyle aktardı:

E Bölümü: 18 kişi

Mescit: 4 kişi

Derslik Bölümü: 2 kişi

C Bölümü: 1 Kişi

S Bölümü: 1 kişi

VAKALARIN 4’Ü, BÜLENT ERSOY’UN EKİBİNDEN

Öte yandan cezaevindeki pozitif vakaların bulaş geçmişine dair henüz net bir sonuca varılmadığını ifade eden Bengihan, tespit edilen pozitif vakalardan 4’ünün, sahte PCR ile adaya giriş yapan ve 45 gün süreyle hapse mahkum edilen sanatçı Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestra ekibinden olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Postası