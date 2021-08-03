Vakalar yine yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 16 bin 292 test yapıldı, 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi.

1 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldiği; 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları bildirildi.

43 kişinin Lefkoşa, 54 kişinin Girne, 21 kişinin Gazimağusa, 6 kişinin İskele, 8 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği açıklandı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 4/ Cihangir-1/ Gönyeli-10/ Yenikent-3/ Gelibolu-1/ Kırıkkale-1/ Alayköy-2/ Yenişehir-1/ Göçmenköy-2/ Akıncılar-1/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-2/ Taşkınköy-5/ K.kaymaklı-3/ Ortaköy-3/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-2

Girne

Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Esentepe-1/ Karakum-6/ Doğanköy-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-10/ Boğazköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-6/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Maraş-3/ Karakol-1/ Beyarmudu-3 / Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4/ Sakarya-1

İskele

İskele Merkez-4/ Mersinlik-1/ Sınırüstü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4/ Akçay-1/ Bostancı-3

Lefke

Gemikonağı-1

3 Ağustos 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.292

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 133

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 107

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.003.630

Toplam Vaka Sayısı: 11.903

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.337

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1526

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1328

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 119

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4888

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 283

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2358

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.953