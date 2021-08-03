Vakalar yine yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 16 bin 292 test yapıldı, 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi.
1 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldiği; 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları bildirildi.
43 kişinin Lefkoşa, 54 kişinin Girne, 21 kişinin Gazimağusa, 6 kişinin İskele, 8 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği açıklandı.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 4/ Cihangir-1/ Gönyeli-10/ Yenikent-3/ Gelibolu-1/ Kırıkkale-1/ Alayköy-2/ Yenişehir-1/ Göçmenköy-2/ Akıncılar-1/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-2/ Taşkınköy-5/ K.kaymaklı-3/ Ortaköy-3/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-2
Girne
Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Esentepe-1/ Karakum-6/ Doğanköy-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-10/ Boğazköy-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-6/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Maraş-3/ Karakol-1/ Beyarmudu-3 / Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4/ Sakarya-1
İskele
İskele Merkez-4/ Mersinlik-1/ Sınırüstü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-4/ Akçay-1/ Bostancı-3
Lefke
Gemikonağı-1
3 Ağustos 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.292
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 133
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 107
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.003.630
Toplam Vaka Sayısı: 11.903
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.337
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1526
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1328
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4888
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 283
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2358
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.953