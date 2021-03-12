Vakalar tırmanma eğiliminde

Vakalar tırmanma eğiliminde
banner23

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 33  kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 3 / Yenikent-1 / Ortaköy-3   / K.Kaymaklı-4 / Haspolat-3  

Girne 
Girne Merkez- 11 / Boğazköy-2 / Ozanköy- 3 / Çatalköy-1


12 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 31    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 616.010 

Toplam Vaka Sayısı: 3759  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3377 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 358    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

YORUM EKLE
Gönder

banner19

banner1

banner3

banner18