Vaka sayısı yeniden yükseldi: Son 24 saatte 37 yeni vaka!

Sağlık Bakanlığı'ndan veirlen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 9 bin 778 test yapıldı, 37 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi.
1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği; 5 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğu ve bu süreç içerisinde gözetim altında bulundukları bildirildi.
15 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 2 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği açıklandı.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yakın Doğu Bulvarı-4 / Yenişehir-1/ Meriç-2 / Haspolat-7 / Göçmenköy-1
Girne
Girne Merkez-6 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-3
Güzelyurt
Gayretköy-2
Lefke
Gemikonağı-1
15 Haziran 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9778
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.340.997
Toplam Vaka Sayısı: 7622
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7333
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 255
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 221
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 295
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2620
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.889