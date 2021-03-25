Vaka sayıları yine yüksek geldi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6991 olup, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .23 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-2 / Gönyeli-1 / Dumlupınar-1 / Sulariçi-3

Girne

Girne Merkez-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 8 / Kaliland Bölgesi -1 / Antalyalılar Bölgesi-1/ Sakarya-1/ Baykal-1

İskele

Yedikonuk-1



25 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6991

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 23

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 704.361

Toplam Vaka Sayısı: 4211

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3754

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4