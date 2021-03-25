Vaka sayıları yine yüksek geldi

Vaka sayıları yine yüksek geldi
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6991 olup, 23'ü  yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .23 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/  Hamitköy-2  / Gönyeli-1 / Dumlupınar-1 / Sulariçi-3 

Girne 

Girne Merkez-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 8 / Kaliland Bölgesi -1 / Antalyalılar Bölgesi-1/ Sakarya-1/ Baykal-1  

İskele 

Yedikonuk-1 


25 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6991 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 23 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 704.361   

Toplam Vaka Sayısı: 4211 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3754   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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