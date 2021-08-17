Vaka sayıları yine yüksek geldi

Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Ağustos verilerine göre, 294 bin 561 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son 24 saatte, 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 183 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.04, ikinci doz ortalaması yüzde 54.42, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 85 milyon 564 bin 637 oldu.