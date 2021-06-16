Vaka sayıları yine yüksek geldi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.586 olup, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 40 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-5 / Dereboyu-1/ Gönyeli-3 / Hamitköy-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Yakındoğu Bulvarı-1
Girne
Girne Merkez- 14 / Yukarı Girne-3 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1
İskele
Doktor Fazıl Küçük caddesi-1
16 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.586
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 40
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.351.583
Toplam Vaka Sayısı: 7667
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7348
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 285
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 223
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2686
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.112