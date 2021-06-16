Vaka sayıları yine yüksek geldi

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Vaka sayıları yine yüksek geldi
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.586 olup, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 40 kişi ise yerel vakadır. 


16 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-5 / Dereboyu-1/ Gönyeli-3 / Hamitköy-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Yakındoğu Bulvarı-1 

Girne 

Girne Merkez- 14 / Yukarı Girne-3 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 

İskele 

Doktor Fazıl Küçük caddesi-1 

16 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.586  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 40  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.351.583 

Toplam Vaka Sayısı: 7667  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7348  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 285   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 223 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2686 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.112

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