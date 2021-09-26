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Vaka Sayıları Son Dakika Paylaşıldı

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Vaka Sayıları Son Dakika Paylaşıldı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.732  olup, 54'ü  yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 111 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır. 

30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

26 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 54  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582 

Toplam Vaka Sayısı: 19.239  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794

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