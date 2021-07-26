Vaka sayıları katlanarak yükseliyor

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 25 bin 667 test yapıldı, 160 pozitif vakaya rastlandı, 52 kişi taburcu edildi.

4 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği; 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları; 138 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

40 kişinin Lefkoşa, 58 kişinin Girne, 31 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin Güzelyurt, 6 kişinin İskele bölgesinden tespit edildiği açıklandı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Haspolat-2/ Alayköy-1/ Gönyeli-10/ Dereboyu-2/ Kaymaklı-7/ Ortaköy-1/ Surlariçi-3/ Marmara-3 / Dilekkaya-1/ Yılmazköy-1/ Yenikent-5/ Çağlayan-1/ Metehan-1

Girne

Girne Merkez-21 / Çatalköy-14/ Karşıyaka-1/ Alsancak-5/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-4/ Zeytinlik-1/ Ozanköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Lapta-1/ Kaşgar-2/ Boğazköy-2/ Edremit-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3/ Piyale Paşa-1/ Mormenekşe-2/ Gülseren-1/ Kaliland-1/ Akdoğan-1/ İnönü-3/ Pirhan-1 / Maraş-3/ Karakol-2/ Yeniboğaziçi-2/ Görneç-4/ Tatlısu-3/ Sütlüce-1/ Tirmen-2/ Vadili-1

İskele

İskele Merkez-1/ Yedikonuk-1/ Ötüken-1/ Kaleburnu-2/ Mersinlik-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1/ Yukarı Bostancı-1

26 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.667

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 138

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.850.680

Toplam Vaka Sayısı: 10.884

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9274

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1571

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1230

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 259

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7485

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 155

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1095

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1736

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 29.885