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Vaka sayıları 3 haneli rakamlarda

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Vaka sayıları 3 haneli rakamlarda
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.403 olup, 75'i yerel 109  pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 75 kişi ise yerel vakadır. 

28 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 5 kişi  İskele  Bölgesi'ndendir. 

27 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.403  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 109 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30 

Yerel Vaka Sayısı: 75  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.455. 980 

Toplam Vaka Sayısı: 22.074 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.792 

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