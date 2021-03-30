Vaka patlaması yaşandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 7 bin 850 test yapıldı, 57 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi taburcu edildi.

1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 23 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

13 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin Girne bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 5/ K.kaymaklı-3 / Gelibolu-1 / Ortaköy-1/ Yenişehir-2 / Surlariçi-1

Girne

Lapta-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi- 1/ Maraş-4/ Sakarya-3 / Larnaka Yolu- 1/ Baykal-1/ Karakol-2 / Karakeşli Bölgesi- 1/ Kaliland Bölgesi-1

30 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7850

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 33

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 739.515

Toplam Vaka Sayısı: 4369

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3924

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 327

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 20:24