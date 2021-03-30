Vaka patlaması yaşandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 7 bin 850 test yapıldı, 57 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi taburcu edildi.
1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 23 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
13 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin Girne bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 5/ K.kaymaklı-3 / Gelibolu-1 / Ortaköy-1/ Yenişehir-2 / Surlariçi-1
Girne
Lapta-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi- 1/ Maraş-4/ Sakarya-3 / Larnaka Yolu- 1/ Baykal-1/ Karakol-2 / Karakeşli Bölgesi- 1/ Kaliland Bölgesi-1
30 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7850
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23
Yerel Vaka Sayısı: 33
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 739.515
Toplam Vaka Sayısı: 4369
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3924
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 327
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 20:24