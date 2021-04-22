Uzun zaman sonra rahat nefes alındı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9765 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 59 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.

13 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Düzova - 1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-2/ Göçmenköy-2 / Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-3 / K.Kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez-4 / Alsancak-4/ Çatalköy-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1 / Beylerbeyi-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-2/ Vadili-2/ Salamis Yolu-1/ Tuzla-1/ Maraş-3 / Yeniboğaziçi-1/ Sanayi-1

22 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9765

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 39

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 59

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 918.211

Toplam Vaka Sayısı: 5790

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5002

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 759

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 642

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 239

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 2

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 792

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 333