Uzun zaman sonra rahat nefes alındı

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Uzun zaman sonra rahat nefes alındı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9765 olup, 39'u  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 59 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 4  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır. 

13 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Düzova - 1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-2/ Göçmenköy-2 / Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-3 / K.Kaymaklı-1 

Girne 

Girne Merkez-4 / Alsancak-4/ Çatalköy-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1 / Beylerbeyi-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-2/ Vadili-2/ Salamis Yolu-1/ Tuzla-1/ Maraş-3 / Yeniboğaziçi-1/ Sanayi-1 

22 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9765 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 39 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 59 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 918.211 

Toplam Vaka Sayısı: 5790 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5002 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 759  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 642 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 239   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 2 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 792 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 333

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