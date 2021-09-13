Uzun aranın ardından 'yüz yüze' eğitim için ilk ders zili çaldı

2 yılın ardından okullarda ilk ders zili çaldı...

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevrim içi (online) eğitim şeklinde yürütülen dersler, bugün ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ‘yüz yüze’ olarak başladı.

Sabah saatlerinde Lefkoşa’nın en yüksek öğrenci kapasitesine sahip olan Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda Koronavirüs önlemlerinin geniş kapsamda uygulandığı gözlemlendi.

4 KAPIDAN GİRİŞ SAĞLANDI

4 farklı kapıdan girişin yapıldığı okulda öğrenciler sınıflarına göre sırayla giriş yaptı.

Giriş yapan öğrencilerin ellerine dezenfektan sıkıldı, öğretmen ve hademelerin Koronavirüs önlemlerine verdiği önem dikkat çekti.

İSTİKLAL MARŞI, SINIFLARDAN OKUNDU

Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı sınıflarından dinledi.

Yapılan açıklamada, Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin, dışarıda toplu bir şekilde durmamaları konusunda karar alındığı belirtildi.

Kıbrıs Postas

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021, 09:18