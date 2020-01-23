Üzücü haber Gazimağusa'dan geldi

Üzücü haber Gazimağusa'dan geldi
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Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 16:00 sıralarında,   Abdullah Seyit (E-28), yönetimindeki 33 DLF 93 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refuje düşüp karşı seride geçerek takla attı.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdullah Seyit ve araçta yolcu olarak bulunan Yakup Senir (E-29) ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

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