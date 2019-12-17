Uyuşturucuyu satın aldığını itiraf etti

Lefkoşa’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin suç ortağı olduğu ileris sürülen zanlı Alamerbaraa Macharka yeniden hakim huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin bahse konu maddeleri, 4.12.2019 tarihinde zanlı Alamerbaraa Macharka’dan 40 gram sentetic cannabionid, 10 gram kokain, 65 gram hintkeneviri olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Zanlının avukatı Sedef Özzafer, ise müvekkiline ifade vermesi için baskı yapıldığını ve doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi