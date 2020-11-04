Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün 19.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu H.M’nin (E-30) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 150 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanında bu sabaha karşı H.T (E-53) tasarrufunda 18 bin 400 ABD Doları nakit para ile KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.