Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün 19.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu H.M’nin (E-30) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 150 adet hap bulunarak emare olarak alındı.
Polis Basın Bülteni’ne göre bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Diğer polisiye haber:
PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
Ercan Havalimanında bu sabaha karşı H.T (E-53) tasarrufunda 18 bin 400 ABD Doları nakit para ile KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.