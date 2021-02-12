Uyuşturucu zanlısı yargılanıncaya dek serbest!

Mağusa’da bir AVM’nin otoparkında uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde ihbar alınması üzerine Narkotik ekipleri tarafından tespit edilen ve tasarrufunda 1 gram 311 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan zanlı E. N. E. hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı yargılanıncaya dek teminata bağlandı.

Mahkeme, zanlı E. N. E.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, zanlının 6 bin TL nakdi teminat yatırması, zanlının 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

POLİS SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, 6 Şubat 2021 tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da faaliyet gösteren bir AVM’nin kapalı oto park alanında uyuşturucu madde alışverişi yapılacağının öğrenildiğini açıkladı. Narkotik ekiplerinin olay yerine gitmesi üzerine zanlı E. N.E.’nin tespit edildiğini belirten Özdesoy, zanlının polisi görmesi üzerine koşarak kaçtığını, kaçarken tasarrufunda bulunan kağıt içerisindeki 1 gram 311 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi yere attığını akabinde zanlının yakalanarak söz konusu uyuşturucu maddenin emare alındığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Özdesoy, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.