Uyuşturucu zanlıları Sawe ve Ferhat 4 gün daha tutuklu kalacak

Uyuşturucu alışverişi yapıldığı bilgisi üzerine Narkotik ekiplerinin Hamitköy’de bir parkta pusu görevi sonrasında düzenlediği operasyonda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Zanlılar “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamaları ile bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Uyuşturucu alışverişi yapıldığı yönünde ihbar alan Narkotik ekipleri, pusu görevi sırasında saat 19.40’da zanlı Denis Kıplagat Sawe’in zanlı Gürsel Ferhat’tan küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında para verdiğini tespit etmişti. Her iki zanlının da tutuklanması üzerine polis, zanlı Gürsel Ferhat’ın ikametgâhında arama yaparak üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 2 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 15 gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile uyuşturucu alışverişi sırasında temin edilen 100 TL’yi bulup emare almıştı.

Kıbrıs Postası