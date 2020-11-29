Uyuşturucu tacirine Narkotik darbesi

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün İskele' de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 2 kilo 35 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan Joshue Nsikak Ikpe hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

"Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve verme" suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılan zanlının ikametgahında yüklü miktarda uyuşturucu maddenin yanında, söz konusu uyuşturucu maddelerin satışa hazırlandığı ve yine uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 11 bin 500 TL tespit edildi.

Polis mahkemede zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri Kasım ayı içerisinde ismi ve soyismi tespit edilen bir kişiden aldığının ve henüz bilinmeyen bir miktarını da henüz tespit edilemeyen bir şahsa verdiğinin öğrenildiğini açıkladı.

KAÇMAK İSTERKEN POLİS ARACINA ÇARPTI

Olayla ilgili mahkemede ifade sunan polis memuru Cüneyt Arkın alınan bilgi üzerine zanlının kiralık araç ile İskele Royal Sun sitesinde tespit edildiğini, zanlının polisin "Dur" ihtarına uymayıp polis aracına çarptığını açıkladı.

Alıkonulan zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyleyen Arkın, salonda tepsi içerisinde yaklaşık 150 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde, yatak odasında poşet içerisinde satışa hazır yaklaşık 80 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde, dolap içerisinde bulunan çantada 3 adet halinde koli bandı ile bandajlanmış yaklaşık 1 kilo 820 gram hint keneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı.

Arkın uyuşturucu maddelerin yanı sıra söz konusu uyuşturucu maddelerin satış için muhafazasında kullanılan 22 adet sarı kağıt parçası, kağıt parçalarının kesildiği sarı telli defter, makas ve yine bir çanta içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 11 bin 500 TL nakit paranın bulunup emare alındığını açıkladı.

Kıbrıs Postası

Yürütülen soruşturmada zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi Kasım ayı içerisinde ismi ve soyismi tespit edilen 1 kişiden aldığının öğrenildiğini söyleyen Arkın, mesele ile ilgili söz konusu şahsın arandığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten Arkın, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.