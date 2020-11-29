Uyuşturucu spot ışık altından çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Mağusa'da üniversite kampüsü içerisinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda düzenlediği operasyonda tasarrufunda yaklaşık 15 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen Pelumi Alao tutuklandı.

"Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf" suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri 225 Dolar ve 180 Euro karşılığında aldığı öğrenilen 1 şahsın lakap bazında tespit edildiğini ve arandığını açıkladı.

ÇAY KUTUSUNDA SAKLI BULUNDU

Olayla ilgili mahkemede şahadet sunan polis memuru Cüneyt Arkın zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine, zanlı Pelumi Alao'nun ikamet ettiği öğrenci yurdunun 336 numaralı odasında tespit edildiğini açıkladı.

Arkın, yurt odasında yapılan aramada, ikametgâhın banyo kısmında tavandaki spot ışık altına gizlenmiş 2 gram hint keneviri ile yine aynı yerde çay kutusunda 10 ayrı pakette toplam 13 gram hint keneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden Arkın, söz konusu uyuşturucu maddeyi 26-27 Kasım tarihleri arasında 225 Dolar ve 180 Euro karşılığında takma adı ile tespit edilen bir kişiden aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Suçla bağlantılı olarak 1 kişinin arandığını söyleyen Arkın, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti