Uyuşturucu madde tasarrufundan 6 kişi tutuklandı

“Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 34 yaşındaki H.T’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 405 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo haline getirilmiş 2 adet banknot ve bir adet bankamatik kartı ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı düşünülen 1 adet nargile, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1480 TL ve 100 ABD Doları nakit para bulundu.

H.T. ve meselede bağlantısı olduğuna inanılan 23 yaşındaki S.E.Y. 24 yaşındaki D.B. 22 yaşındaki B.K. 24 yaşındaki G.K. ve 51 yaşındaki A.A.T. tutuklandı.

B.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan arama ise 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor…

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 12:07