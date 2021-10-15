Uygur: Samimi, kıymetli ve güzel insanlardı…

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Behzat Uygur, kurucu cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Raif Denktaş ve eşi Aydın Denktaş ile bir anısını paylaştı.

Kıbrıs’ta bir turneye geldiği zaman dekor sıkıntısı yaşandıklarına değinen Uygur, Rauf Raif Denktaş’ın evindeki eşyaları kullandıklarını söyledi.

Behzat Uygur’un anısı şöyle:

Yıl 1991. İlk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turnemiz. Ancak dekorumuzu işlemlerden çıkan bir sorun yüzünden götüremediğimiz için yetkililer oradan bulanacak dekorlar ve aksesuarlar ile oynayabileceğimizi söylediler. Çaresiz tamam dedik.

Yazışmalar, telefonlar derken bizim dekora yakın bir şeyler ayarladılar. Ancak gittiğimizde bazı eksikler ve içimize sinmeyen şeyler olduğunu gördük. Oyun öncesi bizi evine çaya davet eden sayın Rauf Denktaş’ın zarif eşi Aydın Denktaş’a sohbet anında durumu aktarınca “Çocuklar evden ihtiyacınız ne varsa alabilir, dekorda kullanırsınız” dedi.

Bizde tablo, biblo, vazo, sehpa, koltuk derken durumu biraz abarttık galiba ne varsa götürdük.

Neyse, akşam Sayın Rauf Denktaş ile birlikte oyunu izlemeye geldiler. Perde açılıp oyun başladığında Rauf Bey dekoru incelemeye başlayıp Aydın Hanıma bir şeyler fısıldamaya başladı. “Bu bizim tabloya benziyor. Sehpa bizimkinin aynısı. Koltuk tıpatıp.” gibi.

Oyun sonunda sahnede çiçek takdim ederken “Sanırım oyun bizim evde geçiyor” diye fısıldadığında birlikte kahkaha attık. Bu kadar sıcak, samimi, kıymetli ve güzel insanlardı. Saygıyla ve özlemle anıyoruz. Mekanları cennet olsun...