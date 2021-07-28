Üstel: Ülkeyi daha iyi günlere taşıyacağız…

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, katıldığı bir programda Covid-19’la mücadele kapsamında neler yapıldığına ilişkin bilgi verdi “Ülkeyi kapatmak gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Türkiye’de birinci doz aşısını yaptırıp, KKTC’ye gelenlerin ikinci doz aşılarını KKTC’de yaptırabileceklerini açıklayan Üstel, “İlk dozu yaptırdıkları tarihi deklare edip, hastanelerimize başvurarak, ikinci doz aşılarını yaptırabilirler” dedi.

Sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşılarının Biontech olarak yapıldığını ifade eden Üstel, “Daha fazla Biontech aşısının gelmesi için de girişim yapıyoruz” diye konuştu.

Üstel, aşıların Girne Akçiçek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Trenyolu Polikliniği, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve İskele bölgesindeki hastanelerde yapıldığını hatırlattı.

Artan vakalara karşı kapanmayla ilgili gelen soru üzerine Üstel, “Geçtiğimiz yıl kapanma sebebiyle yaklaşık 7 bin esnafımız dükkânlarına kilit vurduğunu duyuyoruz ve insanlarımızın kapanmalardan dolayı fakirleştiğini görüyoruz. Ülkeyi kapatmak gibi bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.

İşverenlere de çağrıda bulunan Üstel, “Denetim konularını lütfen ciddiye alsınlar ve gelen insanların aşılı olup olmadığına baksınlar. Gelen kişilerin testleri olup olmadığına baksınlar” dedi.

Dışarıda dahi olsa maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunan Üstel, “Böyle gidersek ülkenin önünün açmış olacağız. Ülkenin önünü açmak için çırpınıyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu anlayışı bekliyoruz. Dünyaya baktığımızda yerimiz çok iyi bir noktadadır. İyi olmak için de ekip arkadaşlarımızla, sağlık çalışanlarımızla, polis teşkilatımızla ve yerel idarelerle kol kola verip ülkeyi daha iyi günlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.