Üstel:” Pandemi döneminde desteklerini esirgemeyen tüm belediyelere teşekkür ederim” 

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Belediye başkanları ile bir araya geldi.

Bakan Üstel, Covid-19 salgını mücadelemizde her zaman yerel yönetimlerin yanlarında olduğunu belediyelerden hangi konuda yardım istendiyse sağlık bakanlığı ile belediyelerin işbirliği içerisinde hareket ettiğini, dolayısı ile bu süreçte destek veren tüm belediyelere teşekkür ettiğini söyledi.

Aşı programı dünyada ve Türkiye’de hangi kriterler içerisinde uygulanıyorsa aynı şekilde ilerlediklerini belirten Bakan Üstel, dijital aşı sistemi üzerinde her şeyin kayıt altında bulunduğunu, konulan yaş kriterleri doğrultusunda aşılamanın devam ettiğini, hemen ardından riskli gurupların aşı programına dahil edileceklerini açıkladı.

Üstel, toplantı sırasında belediyeler tarafından kendisine aktarılan özellikle bütçe konusundaki sıkıntılarını ilk fırsatta Bakanlar Kurulu gündemine taşıyacağını ifade etti.

Bu sabah bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, bakanlık yetkilileri ve Lekoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ve yönetim kurulu üyesi Ulus Arpalıklı hazır bulundu.