Üstel kürsüyü terk etti: “İspatlayın, istifa ederim”

Meclis kürsüsüne çıkan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “özel izinle ülkeye gelen heyet” konusunda konuştu.
Bakan Üstel’in konuşması sırasında CTP vekillerinin tepkisiyle karşılaşan Üstel, “Bu ülkeye yatırım yapılmasını istemiyorsanız söyleyin” dedi, bunun üzerine Meclis’teki sesler yükseldi…
Söz konusu şahısların Merit Royal otelde kaldıklarını söyleyen Üstel, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin “onları sen (Bakan Ünal Üstel) ağırladın” söylemi üzerine, “Gel bu söylemini ispatla, istifa edecem” dedi.
CTP Vekillerinin tepkisinin devam etmesi üzerine Üstel, “Siz beni dinlemek istemiyorsunuz basın açıklaması yaptım, basından okursunuz” diyerek kürsüden indi.