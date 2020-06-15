Üstel kürsüyü terk etti: “İspatlayın, istifa ederim”

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin “onları sen (Bakan Ünal Üstel) ağırladın” söylemi üzerine, Üstel, “Gel bu söylemini ispatla, istifa ederim” dedi, vekillerin tepkisinin sürmesi üzerine de kürsüyü terk etti.