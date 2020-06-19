Üstel'in yerine Evren Geldi

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı sonrası kısa bir açıklama yaptı. Başbakan Tatar, Turizm ve Çere Bakanı Ünal Üstel’in resmen görevden alındığını yerine UBP Girne milletvekili Kutlu Evren’in atandığını açıkladı. Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu değişimi onayladığı belirtti.

Tatar şöyle konuştu:

UBP Genel Başkanı olarak Turizm ve Çevre Bakan Ünal Üstel’i görevden aldım. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Girne milletvekili Kutlu Evreni atadım. Cumhurbaşkanı onayladı. Ünal Üstel’e teşekkür ederim. Bu bir görev değişimidir. Yaşanan olaylarla ilgili olarak başka başka değerlendirmeler yapılacak. Bu konu hepimizi üzdü. Yönetimlerde böyle olaylar olabilir.