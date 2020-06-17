Üstel'i destekleyen bir grup UBP Genel Merkezi önünde

Sarayönü'nde gerçekleştirilmesi planlanan UBP MYK'nın planlanan başlama saatinde Başbakan Tatar, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ile Başbakanlık'ta bir araya geldi.
Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i destekleyen bir kalabalık UBP MYK’nin Başbakanlık’ta gerçekleştirileceği söylentilerinin ardından Başbakanlık önünde toplandı.
Başbakanlık önünde toplanan Üstel destekçilerinden bir grup, Başbakanlığa girdi.
Ersin Tatar'ın Köşklüçiftlik'teki UBP Genel Merkezi'ne gittiğini öğrenen Ünal Üstel destekçileri, Başbakanlık önünden oraya gitmek üzere ayrıldı.