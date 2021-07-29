Üstel, eski bakan Pilli'ye gönderme yaptı

Sağlık Bakanı Dt Ünal Üstel, dün hem televizyon ekranlarından hem de sosyal medyadan tartıştığı UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın ardından bugün de Sağlık eski Bakanı Ali Pilli ile polemiğe girdi.

Geçtiğimiz günlerde pandemi ile mücadelenin doğru yönetilmediğini ifade eden Ali Pilli’ye yanıt veren Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’deki canlı yayında konuyla ilgili “İddialara güler geçerim… Üstünde durmaya değmez” dedi.

Üstel şöyle konuştu:

Onların zamanında doğru denilen süreci nasıl yönelttiler? 3 bin test ile doğru muydu yönetim! Bugün 25 bin adet test yapılıyor, bu söyleme üzüldüm. Biz dünyayı takip ediyoruz, Dünya Sağlık Örgütü’nü, Avrupa Sağlık Örgütünü ve Güney’i, her yeri takip ediyoruz. Bakın biz göreve geldiğimizde aşılama sayısı neydi, şimdi nedir? Rakamlar ortada… Eleştirilere güler geçerim…”

“Üstünde durmaya değmez” diyen Üstel Ali Pilli’nin açıklamalarını “Talihsiz bir söylem” olarak değerlendirdi.