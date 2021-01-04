Usta Gazeteci Kartal Harman'dan olay yazı... Kurallara uymayanlara veryansın etti

Usta Gazeteci Kartal Harman'dan olay yazı... Kurallara uymayanlara veryansın etti
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından çok önemli uyarılarda bulundu... Harman yazısında şöyle dedi;

⚫️ Durum çok ciddi ! 
➖ Her yerden vakalar ateşli, öksürüklü olarak hastaneye geliyor! 
➖ Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Mağusa, ve köy bölgelerimizden hastalar var! 
➖ Bu saatten sonra bu işin tek sorunlusu HALK olarak bizleriz! ( kurallara uyanları tenzih ederim )
➖ Bizim en büyük şansımız bu bela bize geldiğinde bizler açık alanlardaydık ve bulaş olması riski düşük bir ihtimaldi! 
➖ Ancak, şimdi kapalı mekanlardayız, omuz omuza, dip dibe ve iç içeyiz. 
➖ Bu durum bulaşmanın riskini çok ciddi bir şekilde ARTIRIYOR ! 
➖ Ancak, halkın bir kısmı çok UMURSAMAZ bir hal almış durumda ! 
➖ Ve bu UMURSAMAZ olan kesim bulaşın hızla artmasına ve yayılmasına sebep oluyor ! 
➖ Sağlık çalışanları, temas ekipleri 7/24 alarmdalar ve inanın UYUMUYORLAR bile! 
➖ Peki, denetleme yapılıyor mu ? 
➖ Kendimden örnek veriyorum, en son gittiğim bir yerde ne zaman ismimin yazıldığını inanın hatırlayamıyorum bile ! 
➖Göstermelik bir defter, bir kalem, bir ateş ölçer ve bir dezenfektan ve denetim YOK! 
➖ Pazar günü 34 vaka buld
➖ 1 can kaybımız ve 1 yoğun bakımımız var! 
➖ Bir pazar günü için bunlar çok ciddi rakamlardır! 
➖ Ve hastaların 18’i YEREL! 
➖ Hasta rakamları bu şekilde devam ederse bizler bu yükü kaldıramayız ve şuanki mevcut sağlık alt yapımız da bu durumu kaldıramaz! 
➖ Bu sebeplerdendir ki, halk olarak bizler LÜTFEN üzerimize düşeni yapalım! 
➖ Aksi halde, bugün yaşadıklarımıza ŞÜKREDER, ileride yaşayacaklarımıza da KAHREDECEK bir hale bürünmemiz hiçten bile değildir

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 21:05
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