Usta Gazeteci Kartal Harman'dan olay yazı... Kurallara uymayanlara veryansın etti

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından çok önemli uyarılarda bulundu... Harman yazısında şöyle dedi;
⚫️ Durum çok ciddi !
➖ Her yerden vakalar ateşli, öksürüklü olarak hastaneye geliyor!
➖ Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Mağusa, ve köy bölgelerimizden hastalar var!
➖ Bu saatten sonra bu işin tek sorunlusu HALK olarak bizleriz! ( kurallara uyanları tenzih ederim )
➖ Bizim en büyük şansımız bu bela bize geldiğinde bizler açık alanlardaydık ve bulaş olması riski düşük bir ihtimaldi!
➖ Ancak, şimdi kapalı mekanlardayız, omuz omuza, dip dibe ve iç içeyiz.
➖ Bu durum bulaşmanın riskini çok ciddi bir şekilde ARTIRIYOR !
➖ Ancak, halkın bir kısmı çok UMURSAMAZ bir hal almış durumda !
➖ Ve bu UMURSAMAZ olan kesim bulaşın hızla artmasına ve yayılmasına sebep oluyor !
➖ Sağlık çalışanları, temas ekipleri 7/24 alarmdalar ve inanın UYUMUYORLAR bile!
➖ Peki, denetleme yapılıyor mu ?
➖ Kendimden örnek veriyorum, en son gittiğim bir yerde ne zaman ismimin yazıldığını inanın hatırlayamıyorum bile !
➖Göstermelik bir defter, bir kalem, bir ateş ölçer ve bir dezenfektan ve denetim YOK!
➖ Pazar günü 34 vaka buld
➖ 1 can kaybımız ve 1 yoğun bakımımız var!
➖ Bir pazar günü için bunlar çok ciddi rakamlardır!
➖ Ve hastaların 18’i YEREL!
➖ Hasta rakamları bu şekilde devam ederse bizler bu yükü kaldıramayız ve şuanki mevcut sağlık alt yapımız da bu durumu kaldıramaz!
➖ Bu sebeplerdendir ki, halk olarak bizler LÜTFEN üzerimize düşeni yapalım!
➖ Aksi halde, bugün yaşadıklarımıza ŞÜKREDER, ileride yaşayacaklarımıza da KAHREDECEK bir hale bürünmemiz hiçten bile değildir