Usta Gazeteci Kartal Harman'dan olay yazı... Kurallara uymayanlara veryansın etti

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından çok önemli uyarılarda bulundu... Harman yazısında şöyle dedi;

⚫️ Durum çok ciddi !

➖ Her yerden vakalar ateşli, öksürüklü olarak hastaneye geliyor!

➖ Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Mağusa, ve köy bölgelerimizden hastalar var!

➖ Bu saatten sonra bu işin tek sorunlusu HALK olarak bizleriz! ( kurallara uyanları tenzih ederim )

➖ Bizim en büyük şansımız bu bela bize geldiğinde bizler açık alanlardaydık ve bulaş olması riski düşük bir ihtimaldi!

➖ Ancak, şimdi kapalı mekanlardayız, omuz omuza, dip dibe ve iç içeyiz.

➖ Bu durum bulaşmanın riskini çok ciddi bir şekilde ARTIRIYOR !

➖ Ancak, halkın bir kısmı çok UMURSAMAZ bir hal almış durumda !

➖ Ve bu UMURSAMAZ olan kesim bulaşın hızla artmasına ve yayılmasına sebep oluyor !

➖ Sağlık çalışanları, temas ekipleri 7/24 alarmdalar ve inanın UYUMUYORLAR bile!

➖ Peki, denetleme yapılıyor mu ?

➖ Kendimden örnek veriyorum, en son gittiğim bir yerde ne zaman ismimin yazıldığını inanın hatırlayamıyorum bile !

➖Göstermelik bir defter, bir kalem, bir ateş ölçer ve bir dezenfektan ve denetim YOK!

➖ Pazar günü 34 vaka buld

➖ 1 can kaybımız ve 1 yoğun bakımımız var!

➖ Bir pazar günü için bunlar çok ciddi rakamlardır!

➖ Ve hastaların 18’i YEREL!

➖ Hasta rakamları bu şekilde devam ederse bizler bu yükü kaldıramayız ve şuanki mevcut sağlık alt yapımız da bu durumu kaldıramaz!

➖ Bu sebeplerdendir ki, halk olarak bizler LÜTFEN üzerimize düşeni yapalım!

➖ Aksi halde, bugün yaşadıklarımıza ŞÜKREDER, ileride yaşayacaklarımıza da KAHREDECEK bir hale bürünmemiz hiçten bile değildir

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 21:05