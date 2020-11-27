Üst Komite’den yeni kararlar: Kategoriler kalktı, Güney'le ilgili daha sıkı önlemler alındı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, bir dizi yeni karar üretti. Yeni açıklanan 11 karar arasında, “ülkeye girişler ile ilgili risk kategorilerine göre A,B,C grubu olarak ayrılan ülkelerin, 1 Aralık’tan itibaren tek kategori olarak değerlendirileceği” maddesi dikkat çekti.