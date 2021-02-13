Üst Komite ‘gerçekleri’ açıkladı: “Mart ayında virüs pik yapabilir; yatak bulmakta zorlanıyoruz”....

Başbakan Ersan Saner’in, Bakanlar Kurulu kararlarını açıklamasının ardından basına servis edilen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları arasında, sağlık sisteminin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken bilgilere yer verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan servis edilen açıklamada, dün gerçekleşen toplantıya; Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, epidemiyolojik raporları hazırlayan ekipte çalışan Birdal Cihangir ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genetik Laboratuvar Sorumlusu Eldem Albayrak’ın da katılım gösterdiği belirtildi.

“MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS MART AYI İÇİNDE PİK YAPABİLİR”

Açıklamada, alınan epidemiyolojik durum analiz raporları doğrultusunda KKTC’ye de ulaştığı saptanan mutasyona uğrayan virüsün Mart ayı içerisinde pik yapabileceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

Öte yandan, günlük hasta sayısının, taburcu olan hasta sayısından fazla olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Sağlık sistemimize her geçen gün daha fazla yük binmektedir” denildi.

“HASTALARIMIZI YATIRACAK YATAK BULMAKTA ZORLANMAKTAYIZ”

Üst Komite açıklamasında, yeni faaliyete giren Acil Durum Hastanesi’nin tam kapasite ile çalışmasına rağmen hastanede izlenmesi gereken Koronavirüs hastalarını yatıracak yatak bulmakta zorlanıldığı ifade edildi.

“TEK KİŞİLİK ODALARDA, İKİ YA DA ÜÇ KİŞİ YATIRILDI”

60 oda Acil Durum Hastanesi, 21 oda Ayaktan Tanı Merkezi, 11 oda Nöroloji Servisi olmak üzere, Koronavirüs pozitif hastaları yatırabilecek toplamda 92 tek kişilik odanın mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, “Geçen haftalarda görülen yoğun hasta nedeniyle toplam 92 tek kişilik odada şartlar zorlanarak her odaya iki ya da üç kişi yatırılmak sureti ile 225 hasta takip edilmiştir” denildi.

“YOĞUN BAKIM YATAK SAYIMIZ YÜZDE 50 DOLULUK ORANINDA HİZMET VERİYOR”

Bugün itibariyle, söz konusu merkezlerde 85 hastanın tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, “Oksijen santralimiz de yetersiz kalması ile tüpler ile oksijen takviyesi yapılmak zorunda kalınmıştır. 24 olan yoğun bakım yatak sayımız ise yüzde 50 doluluk oranı ile hizmet vermektedir” bilgilerine yer verildi.

“AÇILMA İÇİN, GÜNLÜK VAKA SAYISI, TABURCU EDİLENLERDEN AZ OLMALI”

Açıklamada, açılma kararının alınabilmesi için en büyük kriterlerden birinin, “günlük saptanan pozitif vaka sayısının, günlük taburcu olan hasta sayısından daha az olması” olduğuna dikkat çekilerek, “Bu süreçte vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş olması, sağlık sistemimizdeki yükün azalması doğrultusunda aşağıda alınan kararlar yeniden değerlendirilecektir” denildi.