Üretim Yetersiz ! Ülke Genelinde Kesinti Yapılacak

Dikkat! Elektrik kesintisine hazır olun

Kıb-Tek, bugün dönüşümlü olarak 15.00-19.00 saatleri arasında birer saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

11 Ağustos 2021 Çarşamba günü üretim yetersizliği nedeni ile ülke genelinde tüm bölgelerde dönüşümlü olarak 15:00-19:00 saatleri arasında birer saatlik kesintiler yapmak durumunda kalıyoruz. Halkımızın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması önemle duyurulur.

ATTENTION

11 August 2021 Wednesday, we have to make power cuts between 15:00 pm- 19:00pm alternately due to the problem caused by electricity production. Power cuts will be one hour for each region. We apologise for any inconvenience and kindly advise you to take any necessary precautions.