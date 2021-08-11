Üreticilere Ödeme Duyurusu

K.K.T.C. ekonomisinde en büyük ihracat kalemlerinden olan Narenciyeden gelir sağlayan tüm paydaşların 2020-2021 narenciye sezonunda yaşananları doğru şekilde anlaması adına bilgilendirme ve şirketimizden alacaklı olan üreticilere ödemeleri ile ilgili duyuru olması amacıyla genel durum değerlendirmesini yapmayı görev bildik.

2020-2021 narenciye sezonunda bizler Cypfruvex olarak denge unsuru politikamızı sezona girmeden belirlediğimiz şekilde sezon sonuna kadar sürdürdük. Bu bağlamda toplam rekoltenin %20 sini üreticilerden alım yaparak paketleme ve sıkma tesisinde değerlendirdik. Satışları sezon başında yapılmış planlanmış bütçe çerçevesinde 2019-2020 sezonunda olduğu gibi üreticilerden satın aldığımız ürünlerden greyfrut, limon, yafa, mandora ve valensiya ürünlerini alım zamanında %50 avanslarını ve kesim sonrasında 1 aylık süreler içerisinde üreticilerin, kesim ekiplerinin ve nakliyecilerin ücretleri dahil tamamını ödedik.

Hasat sezonu sonuna gelmeden Ramazan Bayramı öncesi olan Mayıs 2021 başında serbest piyasa alıcıları pandemi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin tam kapanmaya gidecek olduğunu açıklaması ile beraber üreticilerin mayıs başına kadar değerlendiremediği 3-4 bin ton civarı valensiya ürününün alımını durdurmuşlardı.

Piyasalarda meydana gelmiş ürünün dalında kalma riskini Cypfruvex Ltd şirketimizin misyonu gereği yönetim kurulunun yerinde kararları ve idarenin zamanında doğru müdahalesi ile yapılan değerlendirmelerde, kesim ekiplerinin de büyük çoğunluğunun adayı terk etmiş olmasından dolayı, oluşan zorlu şartlarda tek çare olarak yerli istihdam imkanları zorlanarak kurduğumuz yerli kesim ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde bir tek ürün dalında bırakılmamıştır.

Buna bağlı olarak narenciye sektörü içinde olan herkesin bildiği gibi planlanmış bütçe dışı ürün alımı, kesimi, taşıması işlenmesi noktalarında ürün bedeli kadar ilave nakit para ihtiyacı çıkmaktadır. Şirketimiz tüm masrafları karşılamış ve ürünleri kapalı olan piyasalarda değerlendirmiş, maliyeti yüksek olmasına rağmen bir kısmını soğuk hava depolarında bekletmek durumunda kalmıştır. Pandemiden dolayı uluslararası piyasalarda portakal satış trendi en düşük dönemine gelmesine rağmen tüm ürünler paketleme ve konsantre olarak değerlendirilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu 10 Ağustos 2021 tarihli toplantısında sezon başındaki planlanmış bütçe dışında misyonumuz gereği dalında kalma riski olan ve almak durumunda olduğumuz paketleme ve sıkma kalitesindeki valensiya ürün bedellerini ilave yapılan satış sözleşmeleri karşılığı gelmeye başlayan tahsilatlara göre %65’ini ve aynı ürünleri kesen kontraktörlerimizin alacağının %65’ni, nakliye taşımalarımızın alacaklarını ve iç piyasa borçları 14 Ağustos 2021 Cuma günü ödenecektir. Kalan bakiye %35 ödemeler ise Ağustos ayı sonuna kadar ödenebilecek şekilde planlamalar yapılmaktadır. 14 Ağustos 2021 Cuma günü itibari ile valensiya paketlemeye, valensiya sıkmaya veren, yafa ve limon üreticileri ,iç piyasa alacaklıları, nakliyecilerin banka hesabı olanlar Ziraat Bankasına, hesabı olmayan üreticilerin ise Cypfruvex’e müracaatları ile ödemelerini alacaklardır saygı ile duyurulur.

CYPFRUVEX LTD.

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdoğan Şanlıdağ