Ünverdi’den ilk açıklama geldi

Dönemin Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi ve Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda’nın aleyhindeki “Görevi kötüye kullanma” ve “Yasaya aykırı hareket” davasında karar açıklandı.



Şerife Ünverdi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, Özel Kalem Müdürü olan Aytaç Çaluda ile birlikte ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptıkları iddiasıyla açılan davadan beraat etti.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi'ne açıklama yapan Şerife Ünverdi “zaten bu konuda her zaman alnım açıktı ve vicdanım rahattı. Biz halk ve çalışma hayatının düzene girmesi için çalıştık. Burada hiçbir kötü niyet yoktu ve yardım amaçlı insaniyet namına yapılan bir çalışmaydı. Çalışma hayatının çarklarının dönmesi ve mağdur olan çalışan ile işverenlerin çalışma hayatı şemsiyesi altına toplanması için iyi niyetli bir çalışmaydı. Adalet yerini buldu. Ben adalete inanıyorum. Halkımıza hizmet için varız. Sadece siyasette değil her konuda halkımın yanındayım” diye konuştu.