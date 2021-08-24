Ünlü isimden Maraş'a ziyaret
Zuhal Topal'dan Kapalı Maraş'a ziyaret: “Yaşanmışlıklar, acılar...” Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, eşinin işi dolayısıyla yaz tatillerini Kuzey Kıbrıs'ta geçiriyor.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Kapalı Maraş ziyaretine dair fotoğraflar paylaştı.
Oyuncu Zuhal Topal, son yıllarda kariyerini sunucu olarak sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ile anlaşma imzalayan oyuncu, yeni sezonunda TV8'de olacak.
Eşi yapımcı ve müzisyen Korhan Saygıner'in işi dolayısıyla yaz tatillerinin tamamını Kıbrıs'ta geçiren oyuncu, Kapalı Maraş'ı ziyarete gitti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Topal, açıklama olarak 'yaşanmışlıklar, acılar' notunu düştü.