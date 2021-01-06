Üniversiteler için Bahar döneminin kaderi bugün belli oluyor

Üniversite rektörleri ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri yükseköğrenimde Bahar döneminin planlanmasına yönelik toplantı yapacak.

Üniversiteler için Bahar döneminin kaderi bugün belli oluyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yükseköğrenimde bahar döneminin planlanmasına yönelik üniversite rektörleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.30’da gerçekleştirilecek toplantıya Başbakan Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılacak.

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, dün yaptığı açıklamada gelinen en son aşamanın değerlendirileceğine işaret ederek, “Tekrar istişareler yapıldıktan sonra daha net, tarihlerle belirlenmiş süreci anlatabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

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