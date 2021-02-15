Üniversite sınavına girecek öğrenciler dikkat: Kimlik kartlarınızı yenileyin!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.

Sınav tarihinin yaklaşmasının ardından, Türkiye’de ve KKTC’de gerekli olan belgeler gündeme gelmeye başladı.

Türkiye’de YKS için öğrencilerin yeni bir kimlik kartı çıkarması ve sınava yeni kimlik kartı ile girme zorunluluğu her sene olduğu gibi bu sene de mevcut.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiler doğrultusunda, KKTC vatandaşı olup, YKS'ye girecek olanlar yeni kimlik kartlarına geçmek zorunda.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, sadece sınavlarda değil, tüm işlemlerde yeni kimlik kartı istendiğini belirtti.

30 HAZİRAN’DAN SONRA TÜRKİYE’DEN KKTC’YE ESKİ KİMLİKLE GİRİŞ YAPILAMAYACAK

KKTC'ye gelecek olan Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemleri de 30 Haziran itibariyle gerçekleştirilemeyecek.