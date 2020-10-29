Ünal Üstel’den Anket Açıklaması

Ünal Üstel’den Anket Açıklaması
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ÜSTEL, "BİR TAKIM PAZARLIKLAR NETİCESİNDE PARA KARŞILIĞI YAPILAN" ANKET SONUÇLARINA İTİBAR EDİLMEMESİNİ İSTEDİ

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı Ünal Üstel, bir araştırma şirketinin UBP kurultaya yönelik anket yayınlamasının ardında bir takım nedenler aranması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Üstel, UBP’nin iç işlerine karışmanın ve algı operasyonu yaratmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Üstel, bu tür algı operasyonlarının UBP’ye zarar vereceğine işaret ederek, tüm partililere dikkatli olmaları ve birlik-beraberlikten ödün vermeme çağrısında bulundu.

UBP’nin ülkenin en büyük ve en güçlü partisi olduğunu kaydeden Üstel, yıllardan beridir UBP’nin bölünmesi için birçok operasyonlarda bulunulduğunu ama bunu kimsenin başaramadığını, bundan böyle de başarılı olamayacaklarını ifade ederek, "bir takım pazarlıklar neticesinde para karşılığı yapılan anket sonuçlarına" itibar edilmemesini istedi.

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